Revientan a Jennifer Lopez por su vestido en los Globos de Oro 2020

La cantante Jennifer Lopez ha sido objeto de cientos de críticas en las redes sociales desde la noche de este domingo 5 de enero, cuando se celebraron los premios Globo de Oro 2020.

La razón es su peculiar vestido firmado por Valentino. El traje de la actriz contaba con un escote en “V” pero lo que más resaltaba fue un enorme lazo, tamaño XXL, en colores verde y dorado. La falda blanca con cola larga hacía más llamativa la obra.

La artista como siempre no ha perdido la oportunidad para ser el centro de las miradas. La alfombra roja de los Golden Globes 2020 recibió a la nominada a “Mejor actriz de reparto”, por su papel en “Estafadoras de Wall Street”.

Diversos memes han salido en las redes para comparar el vestido de Jennifer Lopez con una caja de regalos o con la mantelería para vestir sillas.

El estilismo de la diva del Bronx lo completó un peinado con moño trenzado y joyas que combinó en juego con dorado, blanco y verde. En cuanto al maquillaje, la actriz usó un “smokey eyes” con un labial en tonos nude.

Con semejante detalle, JLo prefirió no llevar bolso de mano ni ningún otro accesorio que llamara más la atención.

Por su parte, su acompañante y prometido, Alex Rodríguez lució impecable con esmoquin negro. Durante el evento, bromeó asegurando que era el jefe de seguridad de su novia.

El enamorado dejó un emotivo mensaje en su cuenta Instagram a JLo quien no resultó ganadora en su categoría.

“Jen, no se necesita un trofeo, medalla o placa para identificar a un verdadero campeón. Para millones de mujeres jóvenes que te han observado y se han inspirado y empoderado para hacer cosas increíbles en sus vidas, eres una campeona”, dijo.

Who wore it better? Jennifer Lopez or San Juditas Tadeo? #GoldenGlobes pic.twitter.com/NsR6qJ509w

— dani (@TowerwhiteDani) January 6, 2020