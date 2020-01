Danna Paola vs Tv Azteca, podría no regresar a La Academia

Después de la polémica que Danna Paola desató el pasado domingo al defenderse de Gibrán, quien fue expulsado ese mismo día, ahora la cantante podría ya no ser parte de La Academia.

Danna Paola asegura que ya no aguanta más críticas en su carrera: "Tengo los ovarios para defenderme de quien sea" La actriz y cantante respondió de forma honesta y directa ante el calificativo que le hiciera Gibrán sobre las críticas en sus shows pasados.

Y es que según Tv Notas la también actriz tuvo un enfrentamiento con ejecutivos de la televisora del Ajusco por lo que no se presentó en el concierto del Juguetón que se llevó a cabo el 6 de enero, a pesar de que había confirmado su asistencia hace un mes.

Pero eso no es todo, según una fuente de la producción contó a la publicación que Danna amenazó con no asistir al concierto del próximo domingo.

"Lo del domingo lo vio como una reacción natural, pero no le pareció que siguieran promocionando ese momento y tuvo fuertes diferencias con Sandra Smester, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General de Azteca Uno, con quien se quejó de que estaban explotando el amarillismo. Este enfrentamiento lo tuvieron cuando por la mañana Danna fue a TV Azteca a hacer su prueba del sonido para su presentación de esa tarde en El Juguetón. Sandra no le resolvió su inconformidad y entonces ella simplemente no llegó al Juguetón. Le llamaron para decirle que tendría una reunión con Alberto Ciurana, Director general de contenido y distribución de TV Azteca, pero Danna dijo que con ellos ya no quería hablar sino con Benjamín Salinas, Presidente de la televisora", relató.

También explicó que la molestia se originó porque después de la discusión con Gibrán "está en boca de todos", y aunque la mayoría de la gente la defendió, también recibió criticas e insultos en redes sociales. Además de que en los promocionales TV Azteca de La Academia siguieron resaltado el regaño que le dio al exacadémico.

Finalmente el integrante de la producción declaró a Tv Notas que Danna ya advirtió que si no habla con Benjamín no regresa a La Academia el próximo domingo, sin embargo esto se ve prácticamente imposible, ya que ella tiene un contrato que debe cumplir.

También te puede interesar: