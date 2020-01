Especialistas afirman que el reguetón viene con menos fuerza en 2020

La llegada de un nuevo año, siempre implica un cambio. La música sigue moviendo al mundo, surge nuevos talentos, se fortalecen otros, pero también desaparecen muchos proyectos.

Géneros nacen, se fusionan o se van rápidamente, son modas pasajeras y tristemente al parecer ese será el rumbo de la música en el futuro, ya que ahora la música es creada y mirada como un objeto que se puede comercializar según el momento e inclusive produciendo problemas como por ejemplo el reguetón, perdiendo la esencia de la música de antaño, que era buscar buenos ritmos, músicos talentosos que marcaran nuevas eras, sin tener que pensar en el dinero, sino que en un estilo de vida.

Publimetro charló con cuatro especialistas musicales, quienes compartieron su manera de ver la música para este año que recién comenzó, y todos señalan que el reguetón disminuirá su poder en el mundo, pero habrá más proyección para el trap y hip hop.

Desde la década de los 60, el crossover de músicos ya se veía, y esta año tomará una nueva versión con artistas de todos los ritmos.

Jessie Cervantes. Director Artístico Internacional de MVS Radio

“El reguetón no es nuevo, explotó en 2015. Ahorita está en su punto álgido que tiene que tomar paz y tiene que empezar a mezclarse con el pop o el dance, porque hoy los grupos de pop hacen música urbana. Creo que viene una corriente fuerte de música pop alternativo. Esta corriente de cantautores que hacen su propia música también se notará, y el rap viene muy fuerte. Creo que la música urbana va a descansar un poco, va a tomar aire y va a dejar que entre la corriente del pop rock y el rock alternativo".

"Una de mis grandes preocupaciones, que me da melancolía y tristeza, es no ver a artistas mexicanos nuevos como protagonistas de las ceremonias; por ejemplo, Carlos Rivera, Reik, Alejandro Fernández, Pepe Aguliar, no son nuevos. Artistas colombianos y españoles, que son nuevos y ya son protagonistas, como que en México nos estamos quedando y tenemos que hacer algo como industria para poder tener un semillero de talentos, para que en dos años seamos de nuevo los que manden en la música latina. Este año sonará el buen pop, el buen rock, y va a ser un año muy rico musicalmente".

Pedro Rincón. Director de estaciones musicales de Televisa Radio GDL

“La música urbana va a seguir, se han presentado las nuevas tendencias como el trap y esas cosas, pero no creo que cambié, sino que se sumarán al panorama musical. Vemos cosas como Soda Stereo que regresa, pero vemos fusiones y colaboraciones que darán sorpresas. A la gente no le molesta estar escuchando un artista en coreano como BTS, están tomando con mucha gracia el hecho de estarse topando con formatos distintos; no me parecía escuchar mañana a la Banda El Mexicano con Moderatto en una canción".

"Calidad si hay, porque hay tantos proyectos que desaparecen rápido pero hoy en día el problema no es tanto la calidad, porque podemos ver un proyecto como Ed Maverick con una grabación terrible que hizo en su cuarto y llena teatros, no es un condicionamiento que esté mal grabado o mal hecho. Ahora en cuanto a calidad, las letras que el urbano maneja, no se trata de calidad sino de educación. La gente cambia tan rápido de parecer, que lo que hoy puede cantarse mañana ya no te gusta entonces el artista tiene una vida más corta".

"La música urbana puede llegar a cansar a la gente muy rápido, por ende, el genero podría disminuir su fuerza. En México tenemos grandes exponentes como un Chucho Rivas, que hace cosas interesantes o J Balvin que está en ese camino, él pudiera se uno de los consolidados este año. Hay un gran artista que va a hacerla muy grande, es Carlos Rivera, ellos están en el radar y a un paso de reventar durísimo”.

Alejandro Tavares. Crítico musical y locutor radiofónico

“Hay gente que dice que va a seguir todo igual, mientras otros que viene una revolución muy cañón, eso es interesante. Se están rompiendo las fronteras, ya hay puentes bien claros que me pareces, como son los festivales. Se anunció el primer Vive Latino en Zaragoza, España. Siento que viene un 2020 donde se rompen las fronteras de los países, pero también las fronteras de los géneros. Me parece que vamos a seguir oyendo trap en mayor cantidad, más que reguetón".

"Además, habrá mucho rap y rock, fusiones interesantes, porque creo que el reguetón está decayendo, porque ya tiene muchos detractores en cuanto a las letras , y viene artistas increíbles como Rosalía, que todavía no es la figura que puede llegar a ser en México, y que este año se va a consagrar como headliner. También veo un resurgimiento muy interesante de rock. Me encanta lo que está pasando en Colombia y México, con la fusión que se da con los hip hoperos, raperos y trapero más metidos en los ritmos".

"Cada vez se va a diluir el género grupero, cada vez veo más muerto el tema de la banda. La onda va venir más cargada con esta onda del trap y el rock. Creo que Los Petit Fellas (Colombia), Vaquero Negro, Gera Mx o Ed Maverick tendrán un buen año, pero también los fenómenos de las redes tendrán que transformarse a tener mayor difusión para no quedarse en un nicho pequeño".

Jair Cardoso. Locutor de Rock 101.

“Este 2020 hay algo increíble, vamos a presenciar una época de cambio de estafeta, que sucede una vez cada 10 años. Dentro de la música comercial o mainstream, hay cambios entre armonía, melodía y ritmo, en este momento estamos pasando una etapa. Cuando preguntan a qué sonaban los setenta, era disco; los ochenta a un sintetizador, en los noventa a voces como Los Backstreet Boys, eso va a suceder en este 2020 que no es nuevo, pero viene el regreso de muchas bandas y proyectos que realmente van a enfocarse en sus líricas, como Billie Eilih".

"Viene un resurgimiento de bandas, que no fueron tomadas en cuenta, pero dejaron de ser competitivas con el mundo del reguetón, peor habrá regreso de bandas de 2010 del indie dance como Foster The People, un año de muchos regreso no sólo en indie, sino en el rock and roll. Cada quien va a encontrar su nicho en los festivales, pues ya se dieron cuenta que puedes abarcar diferentes generaciones y gustos, es como un Spotify con escenarios, las mezclas duras cada vez van a funcionar más, y despareciendo esos que sólo se centran en el rock, pop, de música de 'viejitos' o jóvenes, es natural. También creo que viene una sobre saturación de festivales, que a final de cuentas en esta próxima década tendrá que parar algo porque el mercado ya no va a dar el negocio de tantos, a ver qué sucede".

