Fernando Carrillo celebró su cumpleaños número 50

Fernando Carillo celebró 50 años de edad rodeado de sus mejores amigos como Carla Estrada, Rafael Herrerías, Ivonne Montero, entre otros, con quienes disfrutó de una taquiza, tragos libres, buena música, se aventó un palomazo y lo mejor, disfrutar de la vida en este comienzo del año 2020.

Fábrica de sueños: Estos son las 3 telenovelas que Televisa estrenará en formato de serie en 2020 Este ambicioso proyecto de Televisa dará de qué hablar el próximo año en el que más de un televidente rememorará parte de lo que fueron sus telenovelas favoritas.

Aunque la enciclopedia digital Wikipedia señala que tiene 54 años además de que sus fans que lo conocen desde hace más de 20 años que llegó a México y se convirtió en un galán de telenovelas, el actor dijo cuál es la verdad. “Wikipedia y todos son una bola de locos, pero me hackearon mi cuenta porque se metían a editar y escribir cosas horribles, ya tiene un candado dice que nací en Maracaibo y yo nací en Caracas en el 70”, dijo sonriente a JDS durante su fiesta.

La realidad es que el venezolano no se siente tan grande como dicen, además de que su físico habla por sí solo. “50 son un buen de años y la verdad no me siento de esa edad ni físicamente, me veo al espejo tampoco me siento de 50, me siento en el mejor momento de mi vida, veo fotos de hace 20 años y digo ¡wow! soy muy disciplinado, como sano, me cuido y es lo que quiero transmitir”, expresó el actor.

Uno de sus propósitos del 2020 es encontrar el amor luego de que en su mejor momento como protagonista de telenovelas tuvo a las mejores actrices frente a él y no se quedó con ninguna, hecho que le da risa.

“Me enamoré de Adela Noriega pero no era, pero estoy seguro que va a llegar si no, yo ya estoy enamorado de la vida, no es que esté esperando un trabajo, carro o novia para ser feliz, lo soy a diario y agradecido porque la vida es un reto para todos”, expresó Carillo quien tiene un hijo que vive en Miami y que espera verlo este año luego de que la embajada de EU le quito su visa por usar medicamentos con cannabis cuando un doctor gringo fue que se lo recetó hace algunos años.

JDS

“Ese tema lo vamos a ver el 13 y 14 de enero en la embajada en Mérida, vamos a ver la razón porque no me dejan entrar es porque me pidieron dos exámenes negativos de una medicina con cannabis que ellos me pre-escribieron, no fue algo ilegal”, explicó Fernando quien ahora en Tulum donde se dedica a sanar a la gente del estrés a través de medicina alternativa .

En ese sentido nos contó de centro de sanación que tiene con un doctor especialista que usa “la molécula de Dios” como le llamaba a una sustancia extraída de la glándula del sapo bufo alvarius que se fuma, pero que no es una droga. “Los antidepresivos está bien, pero esto un tratamiento que dura 20 minutos con el que vas a tener una regresión, es inexplicable, te va a ser sentir bien, te sube la autoestima, desde que la probé vivo más feliz, sin agobios ni problemas”.

También te puede interesar: