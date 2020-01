La actriz y cantante Danna Paola no ha dejado de ser noticia tras la frontal defensa que dio ante el exacadémico Gribán quien la catalogó de "cule…". La joven sin reparos y sin atender al qué dirán respondió dejando claro que está cansada del bullying que ha tenido que aguantar no solo durante el programa de talentos sino también a lo largo de su carrera artística.

"Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras criticas te importan o te hacen crecer; que triste por ti por qué yo no sé a qué regresaste a este proyecto…()".

Declaraciones de Danna Paola

Pero luego de esta fuerte declaración en vivo durante el programa, después la joven intérprete de "Oye Pablo" publicó un comunicado en su cuenta en Instagram reforzando su cansancio por las constantes agresiones que ha recibido.

"He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismo, etc. Y siempre me enseñaron a quedarme calladita porque me veo más bonita y STOP. Sí tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento", dijo.

Estos fueron los memes que surgieron de la polémica entre Danna Paola y el exacadémico

Ante esto las redes sociales estallaron y los memes no se hicieron esperar, pues diversos seguidores se dedicaron a escoger las imágenes más divertidas para escenificar el momento con un toque de comicidad.

