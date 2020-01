Cardi B dice que acciones de Estados Unidos contra Irán han sido “la movida más tonta” de Trump

Los artistas no se han hecho los oídos sordos ante lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán. Tal es el caso de la rapera Cardi B quien en sus redes sociales se ha mostrado más irreverente que nunca en contra de Donald Trump.

“Es triste que este hombre ponga en peligro a los estadounidenses. La movida más tonta que Trump hizo hasta la fecha”, sostiene la cantante en una publicación en su cuenta Twitter.

Naaaaa these memes are fuckin 😅😅 😩but shit ain’t no joke ! Specially being from New York .Its sad this man is putting Americans live in danger.Dumbest move Trump did till date …I’m filing for my Nigerian citizenship.

— iamcardib (@iamcardib) January 3, 2020