Director de “The Batman” confirma a Colin Farrell para el papel de El Pingüino

Desde hace tiempo se especulaba que Colin Farrell se uniría al elenco de “The Batman” para interpretar a El Pingüino en la próxima cinta protagonizada por Robert Pattinson y, finalmente, este lunes 6 de enero la información fue confirmada.

El director de la película, Matt Reeves, sorprendió a sus seguidores con una publicación en Twitter donde presentó al nuevo miembro de reparto.

“Espera, ¿eres tú, Oz?”, escribió junto a un GIF de Farrell encogiendo los hombros. La mención de Reeves a "Oz" en el tuit se debe al nombre del mítico villano en los cómics de DC, Oswald Chesterfield Cobblepot.

Wait — is that you, #Oz ? 🦇 pic.twitter.com/xHj9m6OXhf

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 6, 2020