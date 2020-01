Kim Kardashian responde a usuarios que la critican por no donar a incendios de Australia

Kim Kardashian, la celebrité estadounidense más famosa del mundo, se unió a los artistas de Hollywood que buscan sumar voluntades para que el mundo entero done fondos para combatir los incendios.

Pero un seguidor de la celebridad se aprovechó del hecho de que la empresaria, ni ninguna de sus hermanas habían compartido en sus redes que donaron, y escribió mostrando su escepticismo ante la batalla que se libra por los incendios. Posteriormente, eliminó este tuit.

“Nada me emociona más que ver a las Kardashian/Jenner hablar sobre el cambio climático/incendios forestales y no donar ni un centavo @kimkardashian @khloekardashian @kyliejenner @kendalljenner @kaourtneykardashian”, escribió el usuario de Twitter, en la cuenta de la esposa de Kanye West.

nothing gets me more heated than to see people think they know what we donated to and to think we have to publicize everything https://t.co/9qW1h2eZXe

La respuesta de Kim Kardashian no se hizo esperar e hizo pública su molestia ante la crítica del usuario. Esto fue lo que respondió: “Nada me molesta más que ver a las personas pensar que saben lo que donamos y pensar que tenemos que publicitar todo”, objetó.

El resto de las hermanas del clan Kardashian-Jenner, también se pronunciaron en las redes sociales para que se continúe el apoyo a esta tragedia, sin embargo, hasta los momentos ninguna integrante ha manifestado públicamente si ha hecho un donativo.

Kim ha sido activa retuitiando sobre la situación en Australia.

Across Australia’s southeast, supermarket shelves emptied, gas stations closed and roads became clogged with traffic as skies turned a hellish red or a smoke-choked white. The upcoming weekend is likely to be the most dangerous yet. https://t.co/ujr1vOsauj

Las catástrofes naturales ocurridas en el pasado generaron una respuesta de solidaridad por parte de la protagonista principal del reality show Keeping With The Kardashians, y sus familiares. En los incendios de California de 2018, Kim donó e igual hicieron sus hermanas cuando el Huracán Harvey afectó a miles de personas.

Según la revista Elle, la reacción de Kim Kardashian por las críticas de los haters se extendió y continúo demostrando su molestia. En su cuenta también retuitió la publicación de su hermna Khloé, que comentó la intención de las personas a no ser jactanciosos de sus obras.

"Las buenas acciones deben hacerse con intención y no por atención. Todos somos bendecidos de poder bendecir a otros, incluos si es de la manera más leve. Pero no necesitamos ser jactanciosos al respecto. Ser jactancioso con respecto a enseñar a otro cómo pueden ayudar también", escribió Khloé.

Good deeds should be done with intention and not for attention. We are all blessed to be able to bless others even if it is in the slightest way. But we do not need to be boastful about that. Be boastful in regards to teaching others how they may be able to help as well.

— Khloé (@khloekardashian) January 6, 2020