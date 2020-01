¡Lo más esperado! Shannon de Lima y la primera foto con el hijo de James

View this post on Instagram

Con mucha ternura esta semana para celebrar su cumpleaños la modelo @shadelima público la primera foto con Samuel, hijo de @jamesrodriguez10. 😍👶🏼 También compartió la fecha con su hijo Daniel.🌟🎉 . . . . #revistaSoon #RevistaSoonTv #SoonTv #RevistasoonEnYoutube #SoonNews #PersonajeSoon #SoonTeInforma #RevistaSoonTeInforma #SomosInclusion #CaigoEnSoon #SomosRevistaSoon #Soon #elmundodelasestrellas #felizlunes #jamesrodriguez #samuel #shannondelima #babysofinstagram #monday #model #love