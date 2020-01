Yanet García alardea de su trasero de acero en explosiva foto

La modelo Yanet García sigue trabajando con firmeza y determinación en hacer que su figura no tenga rival. No hay foto en su cuenta Instagram en la que no alardee de su trasero de acero y su cuerpazo.

La actriz promociona con su propia figura una app de entrenamiento y vida saludable. Allí ofrece tips y su rutina de ejercicios que puedes hacer desde tu propia casa o gimnasio.

La foto reciente hace ver que el trasero de Yanet García se ha vuelto tan firme que parece una pelota. Además, se muestra cargando dos pesas con las manos y en su mono deportivo blanco solo hay una cosa que ver.

Los seguidores no dudaron en elogiar la provocativa figura de la ex conductora del programa Hoy pero se enfocaron especialmente en alabar la retaguardia de Yanet.

En una foto previa mucho más explícita, García posó con un hilo dental, dejando sus prominentes nalgas al aire.

La vida fitness de Yanet García

Cualquiera creería que Yanet está obsesionada con su figura. Sin embargo, para ella, entrenar y comer sano es casi una pasión que la motiva día a día a lograr su objetivo.

“Tenemos que ser conscientes que todo proceso lleva su tiempo. No abandones algo que realmente quieras porque los resultados aún no se vean. Ninguna cosecha da frutos de la noche a la mañana”, aseguró la animadora en sus redes sociales.

Yanet García, con 29 años de edad, se ha ido convirtiendo en una de las presentadoras más queridas y admiradas de la televisión mexicana.

Al salir del programa Hoy, donde fungía como “la chica del tiempo”, ahora se perfila como toda una coach de entrenamiento personal y ejemplo a seguir por su estilo fitness.

Al parecer al novio de Yanet, Lewis Howes, no le preocupa que su pareja enseñe su escultural cuerpo con su público, lo que demuestra la confianza y libertad que hay en su relación.