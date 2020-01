Alexa Dellanos le responde a Alicia Machado: "Le gusta hablar sin saber"

Una foto publicada por el programa Suelta La Sopa fue lo que generó el problema entre Alicia Machado y la modelo Alexa Dellanos.

El programa mexicano publicó una foto de la hija de la periodista Myrka Dellanos, donde aparece en un traje de baño donde resaltaban sus pronunciadas curvas a lo que la venezolana comentó:

“Pobre muchacha. A lo que pise los 40 no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá que lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco a poco se ha ido descubriendo”.

Alicia Machado critica a la hija de Myrka Dellanos por su apariencia La opinión de la venezolana fue aplaudida por muchos y recibió más de mil “me gusta”.

Tras ese comentario, se ha generado una ola de comentarios en contra de la también actriz quien tuvo que pedir disculpas en otro programa de entretenimiento.

Respuesta de Alexa

Por su parte, Alexa Dellanos esperó su momento para responderle a la artista radicada en México:

“No se porque la señora @machadooficial me quiso atacar sin conocerme y después hacerse la que me quiere? El problema aquí es que la gente, cómo está señora, le gustan hablar sin saber. Lo importante es que yo estoy 100% saludable… Y acuérdense, hay miles de mujeres que se han puesto “filler” con un médico y nada les ha pasado, incluyendo yo!”.

Además agregó: “La única pobre es la @machadooficial que tiene que usar mi nombre y personalmente atacarme para sentirse mejor. Que Dios la bendiga!”.