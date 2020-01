Le niegan la visa americana a Fernando Carrillo por dar positivo a prueba de marihuana

El actor Fernando Carrillo sigue teniendo problemas para ingresar a Estados Unidos y poder acudir a la corte donde se somete a juicio la debida manutención de su hijo.

El artista fue demandado por la mamá de su niño, Margiolis Ramos, quien asegura que él no ha cumplido con la pensión que le corresponde.

El propio Fernando lo confirmó, diciendo que aunque no ha dejado de estar pendiente del pequeño, no ha pagado lo debido. Así lo sostuvo durante una entrevista en el programa Ventaneando de TV Azteca, según reseña People.

El actor indicó que el mayor problema para dirimir el conflicto es que no puede entrar a Norteamérica. Su solicitud de visa de trabajo le fue negada debido a que dio positivo en una prueba de marihuana, que toma con fines medicinales.

“Me pidieron que les diera doce exámenes negativos de una medicina que ellos mismos me suministraron; entonces, por allí se trancó el proceso”, reveló.

Fernando Carrillo debe un dineral a su hijo

La demandante explicó que Carrillo debe un total de 32.670 dólares por la pensión atrasada de su hijo. Aseguró que él siempre le ha condicionado el pago y por ello acudió a un juez.

“(Fernando Carrillo) me dijo cuando le hablé, ‘creo que te estás portando bien y si sigues así portándote bien, de repente, si me ayudas a limpiar mi reputación y te portas bien, podría enviarte, de sorpresa, 20 mil dólares’. Aquí no se trata de que me porte o no bien; se trata de que él tiene que cumplir con su hijo, con su responsabilidad”, dijo la afectada.

Por lo visto, este será un año difícil para el actor quien aun espera que le otorguen la visa americana.

“Ojalá pueda volver para solucionar cosas que tengo pendientes. Principalmente lo de mi hijo; el proceso que están dando en la corte y poder ver al juez cara a cara, y decirle ‘mire, yo opino esto’ y él me dirá ‘yo opino esto’. Y llegar a un acuerdo, lo mejor para mi hijo”, finalizó Fernando.