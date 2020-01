La reina Isabel "decepcionada" por la renuncia de Harry y Meghan a la realeza

El anuncio del principe Harry y Meghan Markle sobre su renuncia como miembros de la realeza, tiene decepcionada a la reina Isabel II.

El Palacio de Buckingham admitió que las discusiones con la pareja serán "complicadas" a medida que "separen" de sus roles en la Familia Real.

En un comunicado de prensa escribió lo siguiente: “Las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex se hallan en un estado precoz. Entendemos su deseo de adoptar un enfoque diferente, pero estos son problemas complicados que llevarán tiempo resolver”.

