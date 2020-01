Alexander Acha: Reclamo de Danna Paola en La Academia no fue armado

Alexander Acha salió en defensa de Danna Paola tras la controversia desatada por la cantante al explotar contra el exalumno Gibrán Gutiérrez en La Academia. El artista aseguró a los medios que su reclamo no fue armado para incrementar los niveles de audiencia, como se ha estado especulado.

“No fue armado, creo que hay que respetar a todo ser humano y en especial a las mujeres que han sufrido tanto abuso y tanto desprestigio”, afirmó el también miembro del jurado.

Asimismo, el intérprete de 34 años destacó: “Me pareció correcto solidarizarnos con ella en ese momento. Lo grave de decir esas cosas al aire en un programa donde te está viendo tanta gente, es un reality (…) que se ve en todo México y otros países, eso es lo que no se vale”.

Para él, si Gibrán se hubiese expresado “a puerta cerrada” estaría bien porque “cada quien es libre de decir lo que quiera”.

Igualmente, señaló que “tampoco hay que seguir buscándole a algo que está muy claro”.

“Fue una ofensa, Danna lo reprendió, le reclamó y lo encaró con la autoridad que tiene en el proyecto, porque para eso estamos ahí, para criticar. Si una persona que entra al proyecto no lo va a aceptar, no lo va a permitir y en vez de ello va a ofender y a insultar, pues no debería estar porque a eso entran, a aprender”, reiteró.

¿Qué pasó entre Danna Paola y Gibrán?

El pasado domingo, Danna Paola se volvió tendencia en redes sociales al encarar a Gibrán y Francely, ambos concursantes del reality de TV Azteca, por insultarla en el programa donde la actriz participa como juez.

El exacadémico dijo que la celebridad era “cule…” , despertando su enojo.

“Creo que es una falta de respeto hablar así de una mujer, si así te refieres de mí porque no te gustan mis críticas, no me quiero imaginar cómo hablas de cualquier otra mujer. Estoy en esta silla no por verme bonita, es porque llevo veinte años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”, le espetó en la última edición.