Gomita no perdona a Laura G y arremete contra ella bajo el “efecto Danna Paola”

Aracely Ordaz, conocida como Gomita, no deja de crear polémica después que al “efecto Danna Paola, le dedicará unas palabras en una historia de Instagram a la presentadora Laura G, con quien tuvo problemas en el pasado cuando participaron en el programa Sabadazo.

Para nadie es un secreto la relación de acoso que “Gomita” vivió en el programa de Televisa, a manos de sus compañeras de trabajo, Laura G y Cecilia Galliano.

Tal como indica TVNotas, después de revivir el acoso que vivió en Sabadazo y lograra que Laura G le pidiera disculpas públicamente, Gomita no quiere la paz con la conductora y al muy estilo de Danna Paola le dedicó unas palabritas.

Sus seguidores pudieron escuchar cuando “Gomita”, entre carcajadas dijo: “Hermanas, hoy amanecí en Danna Paola… cul*ra…. Jajajajajajaj”.

El rencor no cesa en Gomita

Al parecer, el efecto Danna Paola que se viralizó en todo el país, con la respuesta que otorgó al participante de “La Academia”, se pondrá de moda entre los famosos a la hora de decir “la verdad”.

Burlándose del escandaloso episodio que protagonizó la coach de La Academia, y de la respuesta que diera el participante Gibrán, “Gomita”, utilizó la misma palabra para describir su estado de ánimo por la mañana en tono mordaz.

En la historia de Instagram, refiere que el motivo de sus palabras era porque no estaba usando maquillaje y había tenido que cubrir su rostro con unos enormes lentes para el sol.

Estas palabras la hizo en reacción a lo que dijera Laura G, días antes, cuando mencionó: “Quizás le faltan temas en su vida, yo estoy en otra cosa, es una invitación a que hay que viajar ligeros, si tu consideras que te hice daño, yo la verdad creo que no, te mando muchos besos, lo mejor para ti en tu vida”.

“Gomita” cerró la publicación de su historia en sus redes con unas breves palabras: “Entonces tengo que decir que no me hiciste nada, que me trataste muy bien, para que así digas que no soy culera, hoy Danna Paola entró en mí”, dijo.