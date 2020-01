¡Un héroe! Leonardo DiCaprio le salvó la vida a un hombre que cayó de un crucero

View this post on Instagram

Leonardo DiCaprio rescata un hombre que se cayó de un yate El yate de @leonardodicaprio recibió la comunicación de que un individuo había caído al mar desde un barco, así que se acercaron a buscarle y finalmente pudieron sacarle tras 11 horas varado. El hombre, un francés de 24 años, fue atendido por los servicios de emergencia, que acudieron a la embarcación del actor de 45 años. Para más información en nuestras #stories #titanic #actor #leonardodicaprio #yate #frances #caribe