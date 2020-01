Lo que revela el último tráiler de Birds of Prey: ¿Qué pasó con el Joker?

Con el frenético ritmo de la canción ‘It’s so Quiet’ de Björk, Harley Quinn regresa en el segundo tráiler de Birds of Prey. La nueva cinta del Universo DC se estrenará el 7 de febrero y este adelanto nos revela cómo fue la explosiva ruptura de Harley con el Joker.

En los primeros 30 segundos del material, lanzado por Warner Bros. Pictures, Harley asegura que la ruptura entre ambos fue por mutuo acuerdo. Pero en la imagen se ve a la antiheroína lanzándose de un automóvil, que luego se estrella y explota contra una planta química.

Estas escenas bastaron para desatar la polémica entre los seguidores de DC. ¿Joker murió? ¿Harley Quinn asesinó a Joker antes de que el auto se estrellara? Las hipótesis sobre el destino del enemigo de Batman son múltiples y todos esperan que el estreno de Birds of Prey despeje algunas dudas.

Mientras tanto, el tráiler da un mayor avance de lo que veremos en la cinta protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Cathy Yan. El elenco completo, los nuevos personales, la trama, el vestuario y la explosivas escenas que hacen de esta propuesta una de las películas más esperadas del año, según IMDb.

Warner Bros. informó que Margot Robbie, junto a sus compañeras de cinta, visitarán la Ciudad de México en un evento de promoción. “Vamos a partir piñatas, beber mezcal, ya saben, todo lo bueno”, dijo la actriz estadounidense en el divertido video.

Esto es todo lo que sabemos sobre Birds of Prey

Nombre de la cinta:

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Elenco

Margot Robbie es Harley Quinn.

Mary Elizabeth Winstead es Cazadora.

Jurnee Smollett-Bell es Canario Negro.

Rosie Pérez es Renee Montoya.

Ella Jay Basco es Cassandra "Cass" Cain.

Chris Messina es Victor Zsasz.

Ewan McGregor es Roman Sionis (Black Mask).

Sinopsis:

“Cuando el villano más nefastamente narcisista de Gótica, Roman Sionis, y su entusiasta mano derecha, Zsasz, puso su mirada en una joven llamada Cass, la ciudad se volcó para buscarla. Los caminos de Harley, Cazadora, Canario Negro y Renee Montoya chocan, y el improbable cuarteto no tienen más remedio que unirse para derrotar a Roman”.