Brad Pitt agradeció a Bradley Cooper por ayudarlo a superar su adicción al alcohol

Brad Pitt ganó el premio al mejor actor de reparto en la Gala Anual de Premios de la Junta Nacional de Revisión el pasado miércoles 8 de enero y dedicó parte de su discurso a su amigo Bradley Cooper.

El actor sorprendió a los presentes con unas emotivas y breves palabras hacia el artista que además le entregó el galardón que se llevó a casa. “Alcancé la sobriedad por causa de este tipo. Y todos los días han sido más felices desde entonces”, expresó la estrella de “Érase una vez en Hollywood”.

Asimismo, Pitt aprovechó la oportunidad para manifestarle al director de "A Star is Born" sus sentimientos. "Te amo y te lo agradezco", agregó.

El intérprete de 56 años no suele hablar sobre su vida personal, por lo que sin duda asombró a sus fanáticos. También, se trata de la primera vez que se refiere al papel que tuvo Cooper en su superación al alcoholismo.

Brad Pitt accepts the Best Supporting Actor Award for ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD from Bradley Cooper at #NationalBoardOfReview #NBR pic.twitter.com/HS6mUVOWSD

— Matt Neglia (@NextBestPicture) January 9, 2020