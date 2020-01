Hermana menor de Kriss Jenner se operó para lucir idéntica a ella

View this post on Instagram

Procedure: 𝗔𝘂𝗿𝗮𝗟𝘆𝗳𝘁⁣ #Throwbackthursday to this AuraLyft transformation of Karen Houghton that was done awake using local anesthesia. Karen is an amazing, eccentric soul who is trying to "Keep up with the Kardashians" and her lovely sister Kris Jenner. ⁣ Swipe til’ the end for video🎥⁣ Let me know in the comments what you think of this one👇🏽 ⁣ ⁣ Contact the office to see us as a patient. Info down below and in our bio⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ☎️ 310 288-0641⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📧 [email protected]⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🖥www.auraspahealingcenter.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 👥 Affiliated with @auraspahealingcenter & @beverlyhillshairgroup⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #beverlyhillscenter #auralyft #tbt #throwback #insideedition #ryanseacrest #karenhoughton #drbentalei #bentalei #kimkardashian #kyliejenner #krisjenner #keepingupwiththekardashians #kuwtk #kardashian #kardashians #jenner #khloekardashian #kendalljenner #kourtneykardashian #robertkardashian #plasticsurgery #plasticsurgeon #plasticsurgerybeforeandafter #facelift @kyliejenner @kimkardashian @krisjenner @hkloekaradshian @kourtneykardash @khloekardashian @kyliejenner @kendalljenner @ryanseacrest @insideedition