Modern Family: Esto dijo Sofía Vergara sobre el final de la serie

La serie Modern Family se acerca a su capítulo final que será transmitido el 8 de abril de 2020. De allí que el elenco de esta popular familia ha comenzado a despedirse de la audiencia.

La colombiana Sofía Vergara confesó lo triste que se sentía al saber que el final ya estaba cerca. “Lloro todos los días; este ha sido el papel de mi vida. Nos hemos convertido en una familia y estoy muy triste”, reseña Diez Minutos.

En su cuenta Instagram, la actriz publicó una foto en la que sale junto a sus compañeros Julie Bowen, Eric Stonestreet y Jesse Tyler Ferguson en un evento de la Asociación de Críticos de Televisión.

“En Pasadena para nuestro último evento TCA de Modern Family”, escribió la muy querida Gloria en la comedia.

Sofía destacó desde el primer día por su acento latino, lo que sin duda fue un gesto de inclusión de culturas en esta peculiar familia estadounidense.

Pero no solo fue Vergara la representante de una gran comunidad en esta serie. Los productores Steve Levitan y Christopher Lloyd también incluyeron dos personajes homosexuales en la historia, lo que significó un respaldo importante a la comunidad LGTBI.

Durante 11 temporadas, Modern Family se convirtió en una de las series más vistas de la cadena ABC. Fue grabada en un estilo de falso documental, donde los actores hablaban a las cámaras, lo que le dio el toque diferente a la sitcom.

La décima primera y última temporada de Modern Family contará con 18 capítulos, a diferencia de los 22 que nos tenían acostumbrados.

