Este popular personaje de Grey's Anatomy abandona la serie

View this post on Instagram

Spot the differences! There are 4!! ———– 🚑Follow @itsjustgreyz for more posts like this!🏨 ———– #itsjustgreyz_justin #itsjustgreyz_ellen #justin#justinchambers#alex#alexkarev#drkarev#doctorkarev#ellen#ellenpompeo#meredith #meredithgrey #drgrey#doctorgrey#spotthedifference #doctor