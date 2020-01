¿Quién es la mujer a quien Kristen Bell besó en la boca en los Critics' Choice Awards?

Kristen Bell, actriz que saltó a la fama por su papel en Verónica Mars, recibió este domingo el premio See Her durante los Critics' Choice Awards.

Este es un reconocimiento que se ha entregado desde el año 2017 a mujeres poderosas dentro de la industria del entretenimiento que además forman parte de algún movimiento social y son un ejemplo para otras mujeres.

Se llevó a cabo la 25ª entrega de los Critics’ Choice Awards desde el The Barker Hangar en Santa Mónica

Momentos antes de que fuera anunciado su nombre y mientras era enfocada por la cámara, se pudo observar como Bell besaba en la boca a otra mujer, lo que desató algunas cuestiones en redes sociales.

¿Quién es la mujer a la que besó Kristen Bell? La actriz actualmente es especialmente reconocida por ser la voz de Ana en la película animada Frozen 2, aunque entre sus proyectos actuales también hay un serie de televisión: The Good Place.

En este show de Netflix, Bell comparte en el elenco con D'Arcy Carden, quien encarna a Janet, una asistente personal en "el otro mundo" y que forma un vínculo con Eleanor Shellstrop, personaje de Kristen.

Los fans de la serie han hecho notar que entre ambas actrices existe una especie de "womance", es decir, una relación muy estrecha entre dos mujeres sin que haya implicación sexual. Cabe mencionar que Bell está casada con el comediante Dax Shepard.

