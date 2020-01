¡Inesperado! Kylie Jenner le pide matrimonio a Rosalía y la cantante acepta

Rosalía y Kylie Jenner impactaron las redes sociales con el "avance" en su relación. La socialite y la cantante subieron una nueva fotografía en sus respectivas cuentas en Instagram donde salen juntas y abrazadas, pero fueron los textos que dejaron las publicaciones lo que ha revolucionado internet.

Mientras la empresaria de Kylie Cosmetics acompañó la foto con el emoji de un anillo de compromiso, la española escribió en la descripción del post en su cuenta la frase "Dije que sí", causando furor entre sus seguidores.

La pareja de amigas se tomó la instantánea descansando sobre un sofá. Kylie resalta en un look completamente en negro, mientras la compositora presume de su escultural figura en un ajustado mono rojo Louis Vuitton.

Además, en la entrada del ícono musical, Jenner comentó "Taken", palabra que en inglés se utiliza para señalar que alguien está comprometido.

Por su parte, la catalana dejó su huella en el perfil de la magnate al llamarla públicamente "esposa" en los comentarios.

Kylie Jenner grita su amor por Rosalía

El encuentro entre las celebridades se dio después del concierto de la intérprete de "Con altura" en Los Ángeles este sábado 11 de enero. La menor del clan Kardashian-Jenner asistió a la presentación y compartió su experiencia a través de las historias de Instagram.

En los videos, se puede ver el espectáculo de la joven de 26 años que la ex de Travis Scott acompaña con expresiones como "Mi esposa", "Mi bebé" y "Ella está comprometida". Asimismo, lució un gran anillo en sus manos.

Aunque parece tratarse de una broma, los usuarios y personalidades del espectáculo han reaccionado masivamente a las "pruebas" presentadas por las estrellas.

"Felicitaciones", "Oh, por Dios", "No, no, no" y "Divas", fueron algunas manifestaciones. En su mayoría, los fanáticos demostraron felicidad, asombro y alabanzas a la apariencia de ambas.

Fue hace unas semanas cuando Rosalía y Kylie Jenner cautivaron al hacer pública su amistad con una imagen. Ahora, ambas se han viralizado con su compromiso en línea.