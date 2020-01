La Bandida muestra el poder revolucionario de la mujer

La serie La Bandida está inspirada en la legendaria Graciela Olmos, una mujer que formó parte de la División del Norte, como soldadura y amante de un revolucionario.

Además, de su faceta como cantante y de romper tabúes en su juventud. La historia de esta mujer de principios del siglo XX, tendrá también las actuaciones de Sandra Echeverría, Julieta Grajales, Albi de Abreu, Ariel López Padilla e Iván Arana, entre otros talentos.



Publicidad



“Hago el personaje joven de Graciela Olmos en la revolución. El personaje se divide entre la niña, la joven y mujer madura realizado por Sandra Echeverría. Aprendí a montar caballo, pero tuve un accidente, pero no fue grave. Tener estos retos me gustan, el poder viajar a esa época que sólo podía imaginar cuando me contaba historias mi abuela; así que hacer un personaje como Graciela, quien fue muy adelantada para su época, porque siempre defendía a su géneros y hacer valer sus derechos, eso fue inspirador”, señaló Julieta Grajales.

Para la actriz mexicana, el tener diversos contenidos en la pantalla, permite que los espectadores disfruten más las historias.

“La apertura de contenidos hace una industria muy flexible y para los actores es enriquecedor, para no tener sólo la clásica novela rosa o narco series, sino también haya versatilidad”.

En pantalla se verá a Julieta Grajales, como la revolucionaria Marina Ahedo; Jenny Kay, como la niña Marina Ahedo; Ianis Guerrero, como José Hernández; el venezolano Albi de Abreu, como Tommy Harton; el actor Iván Arana, como Pedro Núñez; Marcia Coutiño, como “la hermana Catalina”, entre otros talentos que sorprenden en cada episodio.



Publicidad



Mujer influyente

Al paso de los años, Graciela Olmos, conocida también como La Bandida, jamás imaginó que sería una de las mujeres más influyentes de la política y del mundo intelectual mexicano.

“La Bandida pasa por momentos de abuso emocional y físico, pero sin miedo a nada. Pocas mujeres se dieron a conocer como Graciela Olmos, que se dio a conocer por sus canciones, eso motiva a buscar a más mujeres en la historia, a pesar de que pudo ser juzgada se lanzó a abrir su prostíbulos. Hoy en día tenemos muchos tabúes en cuanto al tema de la prostitución, las mujeres libres y con pensamiento atípico.

"Gracias a su carácter y habilidad como ladrona, apostadora, hasta convertirse en toda una mujer, dueña de uno de los prostíbulos más selectos de la antigua Ciudad de México, en donde su poder aumentó, particularmente para persuadir a políticos, ex revolucionarios e intelectuales, clientes asiduos todos ellos.”.

Ivan Arana hace el papel de Pedro Núñez, “él ayuda a animarla a atreverse a cantar sus canciones; lo interesante es que mi personaje está basado -ligeramente- en Pedro Infante”, dijo el actor mexicano.

Revolucionaria, valiente e inteligente. Graciela Olmos supo codearse con los grandes de la Revolución Mexicana, y tú no puedes perderte su historia por #TelemundoInternacional. #LaBandida pic.twitter.com/cHPgdZIxZy — Telemundo Int. (@TelemundoIntl) January 6, 2020

Estreno por TV

70 capítulos que se estrenan este 13 de enero a las 20:00 horas por Telemundo.