La Reina Isabel llama a cumbre familiar para conciliar sobre renuncia de Meghan Markle y Harry
Los príncipes Carlos, William y Harry se verán las caras hoy en el camino por buscar una solución al conflicto real
La renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry a la monarquía real, será el tema a discutir por la Reina Isabel II, en la llamada cumbre familiar a la que convocó el día de hoy lunes en su finca privada de Norfolk.
Los convocados a la importante cita sin precedentes son Carlos, príncipe de Gales; William, duque de Cambridge, y Harry, el duque de Sussex, quienes se verán las caras para dirimir en el conflicto que divide a la familia real desde el anuncio que estremeció al Reino Unido.
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Sussexlerin aldığı olaylı karardan sonra Büyük buluşma pazartesi gerçekleşecek. Kraliçe oğlu Charles, torunları William ve Harry ile pazartesi Sandringham’da buluşup süreç hakkında konuşacaklar. Meghan açıklamadan hemen sonra Archie’nin yanına Kanada’ya gitmişti, onun da telefonla görüşmeye katılacağı söyleniyor. Şu toplantıda konuşulanları duysak daha ne isterdik, buz gibi bir ortam ve Kraliçenin asıl suratını çekecek bu ekibe üzülüyorum aslında. Kraliçe Meghana bi iki sallasa ortam daha da gerilse falan ayhh vallahi heyecanlandım ben şimdiden ama orada ne konuşulursa konuşulsun bize aktarılan çok medeni kararlar olacak🙄 . . . . . . . . . . . . . . . #meghanmarkle #sussexroyal #royalfamily #katemiddleton #harry #joaquinphoenix #keşfetteyiz #keşfetteyim #likeforlikes #like4likes #likeforfollow #followforfollowback #takip #takipçikazan #moda #abiye #follow4followback #followers #magazin #magazine #hadise #keşfetteyim #instalike #theroyalfamily #harry #elizabeth #royalmagazines #kesfet #tarz #kombin #glcncpzr
A decir de Maily Dail, los hermanos William y Harry se preparan para enfrentarse en la cumbre que tocará la crisis de alto riesgo para la monarquía británica, en la cual la monarca de 93 años tomará la batuta para establecer los siguientes pasos.
No hay intenciones de exacerbar la crisis familiar de la Casa Real, por lo que una fuente cercana a palacio, señaló que “no hay ninguna sugerencia para que sean despojados de sus títulos reales. Todos desean una solución a esto lo más rápido posible ”.
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O príncipe Harry irá se reunir com sua avó, a rainha Elizabeth II, para tentar começar a resolver a crise que se estabeleceu na coroa após o anúncio de que ele e a esposa vão abandonar suas funções na realeza. Segundo fontes da impressa britânica, Harry se encontrará com sua avó junto com outros membros da realeza. Vem saber os detalhes e os pontos que vão ser discutidos no entro clicando no link da bio. #royalfamily #sussexroyal #meghanmarkle #harry
La Reina Isabel fue vista ayer domingo, cuando asistió a la misa dominical en la iglesia de Santa María Magdalena, del siglo XVI, en Sandringham.
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The Queen today • Queen Elizabeth along with Peter Phillips and other guests at Sandringham, went to Sunday Services this morning at St Mary Magdalene Church. When Phillips, Princess Anne’s son, was asked how she was bearing up, he responded that she was 'alright'. I assume this was asked due to the meeting regarding the Sussexes tomorrow. I am wishing them all well. ❤️ . . Follow me at @theroyalstepsister for more! 🇬🇧
Meghan Markle podría estar en línea en la reunión
La Reina Isabel II confió a sus asesores 72 horas para encontrar una solución para los futuros roles de los duques de Sussex, y luego de esto anunció la cumbre familiar que se celebrará hoy en su finca privada.
Se espera que Meghan Markle se una a esta conversación a través de una llamada en conferencia desde Canadá.
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Morning! This is how I look at Sundays 😅 Günaydın! Pazara aynı şu şekil bakıyorum 😅 #princeharry #thesussexes #sussexroyalfamily #sussexroyal #duchessofsussex #dukeofsussex #meghanmarkle #archieharrison #meghanandharry #meghanharry #britishroyal #netflix #thecrown #family #love
No hay precedente alguno en la familia real, en una decisión que implique la renuncia a sus deberes reales de algún miembro, razón por la que la Reina Isabel tiene su mano firme en las riendas de este conflicto para hallar una salida.
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Kraliçe Elizabeth'in cuma günü çözüm için verdiği 72 saatlik süre pazartesi günü doluyo… Pazartesi günü kraliyet ailesi üyelerinden Prens Charles, William, Harry ve Kraliçe Elizabeth'in bir araya gelip krizi neticelendirmesi ve bi karara varmaları bekleniyo… Bi diğer gelişme ise bu toplantıya Meghan Markle'ın Canada'dan telekonferansla katılacak olması… Yaaani son gelişmeler bu yönde her an her şey degişebilir belli de olmaz… Çıkan spekülasyonlardan Charles'ın paranızı tümden keserim, bir Türk dizi klişesi bırakın masaya kredi kartlarını söylentisinin de içi boş çıktı… Tam tersine kraliyet ailesinin soğukkanlılık ve sakinlikle çözüm bulma arayışında olduğu durumun monarşiyi zedelediğinin farkında oldukları da açıklananlar arasında… Öyle ki Kraliçe Elizabeth'in bu durumda bile monarşiden çok Harry'nin kırılgan ruh halini düşündüğü ve onun için endişelendiği söyleniyo… William cephesindense kızgınlığının derin üzüntüye dönüştüğü eskiden çok yakın olan birbirine kol kanat geren kardeşlerin arasındaki ucurumun giderek büyüdüğü ama yine de William'ın köprüleri atmadığı bi gün yeniden bi aile eskisi gibi iyi bi takım olabilecekleri umudunu taşıdığı haberleri yayıldı… Sizce Harry ve Meghan geri adım atar mı? Ben Meghan'ın buna niyetli olduğunu hic sanmıyorum… Yarını bekleyip görücez… #megxit #sussexroyal #royalfamily #kraliyetailesi
Según el diario inglés, William le habría confiado a un amigo cercano la fragilidad en su vínculo con su hermano menor, desde el año pasado cuando las conversaciones entre ambos se volvieron poco frecuentes.
“He abrazado a mi hermano toda la vida y ya no puedo hacerlo, somos entidades separadas”, reveló el Sunday Times.
Mientras, las especulaciones de las verdaderas razones que obligaron a Harry a abdicar, señalan su temor por la estabilidad emocional de su esposa, quien no se había establecido bien en el Reino Unido, “estaba al borde” y podría sufrir un colapso si continuaba en el país.
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Королевская семья 👑 Великобритании вновь оказалась в центре скандала – герцог и герцогиня Сассекские (принц Гарри и его жена Меган Маркл) решили отказаться от титулов, финансирования из государственной казны, и вести более свободный образ жизни. ⠀ Семья хочет больше времени проводить в США и Канаде ✈️ . ⠀ Я не могла пройти мимо этой темы. ⠀ Безусловно, быть членом такой высокопоставленной семьи очень тяжело – каждый шаг запротоколирован, на любую вольность нужно просить разрешения Ее Величества. ⠀ Могу представить, что Меган, родившейся в совершенно другой культуре, это дается тяжело. ⠀ Но не думаю, что она не знала этих сложностей. ⠀ И если хочешь стать членом такой семьи – будь готова следовать традициям. ⠀ Это не просто ссоры с родней мужа на кухне. ⠀ Если мы будем говорить об обычной семье, я выступлю за самостоятельную жизнь ⛵️ и выход из под крыла родителей. ⠀ В каждой семье должен быть свой микроклимат, созданию которого всегда мешает влияние со стороны. ⠀ Помним про пресловутых подстрекателей и группы поддержки, роли которых в ссорах между супругами, вольно или невольно, исполняет родня. ⠀ Тут же скандал на государственном уровне🗺. Насколько я поняла из британских изданий, граждане Великобритании уже давно не в восторге от появления Меган в монаршей семье. ⠀ Тем более, что ее появление сопровождается чередой скандалов. ⠀ Насколько я понимаю, проблема еще и в том, что свое решение Гарри и Меган не обсуждили ни с Королевой, ни с принцем Чарльзом – их просто поставили перед фактом, что накалило обстановку. ⠀ По британским СМИ прокатилась волна осуждения. ⠀ Замечу, что такое пристальное внимание к любой семье мешает гармонии и добавляет стресса. ⠀ Интересен еще вопрос того, чья это была инициатива. ⠀ Возможно оба устали от придворных правил, и данное решение созревало давно. ⠀ Скорее всего, Меган 😔действительно устала, а муж решил ее поддержать, помня, и тяжело переживая историю своей матери. ⠀ В этом случае, стоит порадоваться их сплоченности и взаимопониманию💏. ⠀ Но хорошо ли это в данном случае, когда мы говорим о государстве❓ ⠀ Давайте порассуждаем❗️ ⠀ Жду ваше мнение в комментариях❗️😎
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