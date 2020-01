Grey's Anatomy: Ellen Pompeo habló sobre la salida de Justin Chambers

Tras la salida del personaje de Alex Karev en la popular serie Grey's Anatomy, la protagonista Ellen Pompeo dio sus impresiones a los fans que se encuentran triste con la noticia.

A pocas horas de conocerse la noticia, la líder de la serie de ABC comentó un tweet de Vanity Fair que decía que la serie nunca "había sufrido una pérdida tan grande".

"Nunca se han hablado palabras más verdaderas", respondió Pompeo junto a un emoji de un corazón partido.

Truer words have never been spoken @VanityFair 💔 https://t.co/KgoCS9TeVU

— Ellen Pompeo (@EllenPompeo) January 11, 2020