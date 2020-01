Estas fueron las sorpresas de los Critic's Choice Awards

Los Critic's Choice Awards sorprendieron a la audiencia por premiar a los menos esperados. Para unos se hizo justicia de los Globos de Oro, pero en general el factor sorpresa estuvo vigente durante la ceremonia.

Si algunos buscaban máximos favoritos para los Oscar, pues con los ganadores de los Critic's Choice se conseguirán con una tarea más difícil.

Los que repitieron premio y se postulan como favoritos para los Oscar

Joaquin Phoenix repitió como mejor actor y todo apunta a que arrasará en la temporada de premios. Por su parte, Reneé Zellweger también alcanzó el máximo trofeo como mejor actriz.

Además en los actores de reparto, Brad Pitt y Lauren Dern repitieron como los ganadores.

Sorpresas de la noche

El principal premio de la noche que es la de mejor película drama, el afortunado fue distinto a los Globos de Oro. "1917" fue la premiada aquella noche, mientras que este domingo 12 de enero, fue "Once Upon A Time In Hollywood".

Como mejor director repitió Sam Mendes pero tuvo que compartir el premio con la revelación Bong Joon Ho por su película Parasite.

En categorías de televisión

La serie Watchmen de HBO dieron una patada sobre la mesa al imponer a Regina King y a Jean Smart como mejores actriz principal y de reparto respectivamente, sorprendiendo a muchos quienes esperaban en esa categorías actrices como Olivia Colman por su aclamada actuación en The Crown.

Otra sorpresa fue "When They See Us" quien le quitó el premio a la favorita Chernobyl en la categoria de mejor miniserie.