Cardi B quiere dedicarse a la política: "Solo necesito un par de años de escuela"

Cardi B tomó por sorpresa a todos sus seguidores en redes sociales al declarar públicamente su interés por la política y hablar sobre la importancia del patriotismo antes de ir a una guerra el pasado domingo en Twitter.

“Creo que quiero dedicarme a la política. Realmente amo el gobierno aunque no estoy de acuerdo con el Gobierno”, tuiteó la rapera.

Aunque la intérprete de Bodak Yellow ya se ha manifestado en otras ocasiones acerca de la seguridad social y la educación, es la primera vez que confiesa su deseo de ejercer un cargo político.

“Siento que si vuelvo a la escuela y me concentro, puedo ser parte del Congreso. Tengo muchas ideas que tienen sentido. Solo necesito un par de años de escuela y puedo ‘sacudir la mesa”, expresó con seriedad Belcalis Almánzar, su nombre real.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment

— iamcardib (@iamcardib) January 12, 2020