Christian Ramos y Paola Fernández enfrentan a La Doña

Regresa Altagracia Sandoval para generar más historias en La Doña 2, que se estreno esta semana en la televisión.

Nuevos actores se suman al elenco para acompañar a la protagonista Aracely Arámbula.

Dos tapatíos son parte de las novedades, Christian Ramos y Paola Fernández, le darán “guerra” a La Doña en esta nueva temporada.



“Lo más difícil fue toda la acción que tiene la serie, ya me habían tocado los balazos pero no tanto como en esta producción, pero no matar a gente. Te enfrentas a directores que están acostumbrados a a hacer esto y de repente ellos piensan que ya los has hecho [risas]. Por un lado tienes que ponerte de acuerdo con a gente de los efectos especiales, de cómo le hago, como agarrar un arma, si me dan cómo debo tirarme; es decir, te enfrentas a cosas nuevas y vas aprendiendo con la marcha”, señaló Christian Ramos.

El actor tapatío reveló que se impone trabajar con Aracely Arámbula, porque su personaje Cisco mantiene una relación amorosa con la protagonista.

“Cisco tiene una historia de amor con el personaje de La Doña (Aracely Arámbula). Él es un policía, que se mueve entre lo que la sociedad y la ley dictan , y lo que deberían de hacer porque es una persona muy recta. Al final, se ve tentado y obligado a realizar cosas que no van de acuerdo a la ley, siempre vive en conflicto sexual y emocional, porque está enamorado de La Doña.

"El reto es expresar eso en la pantalla, sobre todo plantarte ante una actriz como Aracely Arámbula, que sí impone”, quien agregó la impresión que le generó la actriz: “Es súper generosa, y también me sirvió que está impresión me pusiera nervioso personaje, porque soy muy ñoño, y eso sirve para usar esas cosas a tu favor”.

Paola Fernández es una actriz y conductora que el año pasado estrenó la cinta original de Netflix, Como caído del cielo y se sumó a la serie de La Doña.

“Nunca me había tocado hacer un personaje de acción, porque siempre me tocaba otro tipo de papeles. Hago el personaje de Noelia, que sufre una tragedia familiar, y todo el tiempo se está preparando para la venganza. Ella quiere hacer justicia con sus propias manos, porque ya está cansada de esperar la justicia, entonces entrena mucho. Nunca había hecho acción, pero resultó de mucho aprendizaje”, dijo la actriz.

De qué trata La Doña 2

La serie La Doña se transmite por Telemundo con una segunda temporada que está llena de acción, peligro y venganza, pues Altagracia Sandoval volvió para recuperar lo que le pertenece.

Hay nuevos personajes que se suman a la historia para dar un panorama más completo a la vida de Altagracia y la desaparición de su hija y su yerno, además del regreso de rostros conocidos.

La actriz Aracely Arámbula está nuevamente el frente de este proyecto dando vida a una mujer fuerte y poderosa, como nunca antes la habías visto.