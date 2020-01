Belinda se infectó con el virus H1N1 y está en completo aislamiento

Belinda dejó a sus fans con las ganas de verla en varios conciertos, programados el pasado fin de semana en México. La cantante contrajo el terrible virus H1N1, lo que la ha mantenido lejos de los escenarios.

El anuncio fue realizado por la joven estrella en su cuenta de Twitter, donde la mexicana colgó un comunicado oficial disculpándose con sus fans por no poder asistir en la Feria de León, cuya presentación estaba pautada para el pasado viernes 10 de enero.

"El diagnóstico de mi médico indica que sufro de una infección ocasionada por el virus de Influenza H1N1", dijo Belinda en el breve texto. Argumentó no estar en las "condiciones idóneas" para asistir al evento, pero no descartó encontrarse pronto con su público en la ciudad de León, Guanajuato.

Belinda, en la oscuridad

Esta enfermedad la habría contraído Belinda al regresar de sus vacaciones en España la semana pasada, donde compartió con su familia. "Desde el domingo me empecé a sentir súper mal… al día siguiente amanecí con fiebre de 39", dijo en entrevista a Tv Notas.

La gripe porcina, como se conoce también a la Influenza, registra síntomas como fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal, ojos rojos y llorosos, dolores corporales, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, nuseas y vómitos, reporta Mayoclinic.

“Me desmayé… he vomitado todos los días, no me da apetito, me duele mucho la cabeza", refirió la intérprete de ‘En la obscuridad’. Debido a su estado de salud, y luego de un día de hospitalización, los médicos le indicaron aislamiento total en su hogar.

“Tenía ensayo pero ya no fui porque fui al doctor y me detectaron influenza de las fuertes. Tengo que estar en cama, nadie puede estar conmigo, solo está mi enfermera por cualquier cosa”, confesó afligida.

Pronto regreso

“La próxima semana regreso con toda la energía a los ensayos de @HNMPL-MX", escribió Belinda en su cuenta de Twitter. La actriz hizo referencia a su primer proyecto teatral ‘Hoy no me puedo levantar’, musical que se estrenará el próximo 31 de enero.