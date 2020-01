Qué pasó en el juicio de Pablo Lyle: todos los detalles de la audiencia

El destino de Pablo Lyle ahora está en manos de una mujer. La jueza Marlene Fernández-Karavetsos asumió el juicio que se le sigue al actor mexicano, por la presunta comisión de homicidio involuntario tras golpear a un hombre, de 63 años, durante un accidente de tránsito.

La magistrada sustituyó a juez Alan Fine, quien en septiembre de 2019 desestimó el recurso de la defensa de Lyle donde se argumentaba que había actuado en defensa propia. Ahora, Fernández-Karavetsos decidirá si el actor puede regresar a México tal como lo solicitaron sus abogados.

La jueza escuchó a las partes, según reporte de medios estadounidenses. Primero los abogados del acusado le solicitaron el permiso de viaje, a lo que la fiscal Rachel Morales-Gellis respondió que existe el peligro de fuga si sale de Estados Unidos.

El proceso es llevado en Miami, donde ocurrió el incidente el pasado 31 de marzo. Cuatro días después, Juan Ricardo Hernández murió producto de un traumatismo ocasionado cuando cayó tras ser golpeado por Lyle.

Tras la breve exposición de defensores y Fiscalía, Fernández-Karavetsos indicó que será el próximo miércoles 22 de enero cuando se pronuncie sobre la solicitud de Lyle.

A la salida de la audiencia, el abogado Bruce Lehr reiteró que su defendido “no es culpable de nada, no debería haber castigo y la forma en que está ahora se está convirtiendo en un castigo”.

Entre sus argumentos para lograr que Lyle viaje a México está que “hace diez meses que Pablo no ha podido trabajar, diez meses que no ha podido sostener económicamente a su familia”.

Los defensores desestimaron la presunción de fuga que argumentó la fiscal. “Pablo le dice a la corte que si hay una orden de arresto regresando a Estados Unidos, él va a cumplir con esa orden. Sabemos que Pablo sí va a regresar”.

Su otro abogado, Philip Reizenstein, generó polémica en las redes sociales con un tuit. “Orgulloso de representar a Pablo Lyle, quien no hizo más que defenderse a sí mismo y a su familia de un hombre trastornado que los atacó”, escribió.

Proud to be representing Pablo Lyle who did nothing more than defend himself and his family from a deranged man who attacked them. pic.twitter.com/MbQDniY8tQ

— Philip Reizenstein (@PhilReizenstein) January 15, 2020