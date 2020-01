Adamari López asegura que ya tiene menos kilos desde que inició el reto de Opra

Adamari López se propuso el mejor reto para iniciar el 2020: ¡Adelgazar! Y después de convertirse en la embajadora del programa de bienestar de la reconocida y famosa Oprah, la actriz ya está consiguiendo perder los primeros kilos.

La presentadora del programa matutino “Un Nuevo Día”, compartió llena de emoción en un video con sus seguidores, los primeros resultados de su propósito de año nuevo, con lo que ve recompensado su esfuerzo.

¡Orgullo latino! Adamari López desea rebajar y Oprah Winfrey será su coach La puertorriqueña celebró con alegría que este inicio de año fue elegida por la famosa conductora y empresaria la eligiera como la embajadora latina de su proyecto La Visión 2020.

La actriz de 48 años, invitó a sus fans a que la acompañen en el #ElRetoDeAda, pues “ he visto que he bajado algunas libritas, eso me gusta mucho y quiero seguir esforzándome”, dijo.

Sin perder el objetivo que quiere alcanzar, la artista puertorriqueña se muestra comprometida con el programa de Oprah, que buscar promover en el mercado latino este proyecto de bienestar. “Sigo enfocada en mi meta de bajar de peso y sé que con su apoyo será mucho mejor”, escribió en la publicación.

Al pie de la letra sigue su dieta Adamari López

La actriz de telenovelas como “Gata Salvaje y Alma de Hierro” fue sincera con su público en cuanto a las dificultades que ha encontrado para cumplir su propósito de bajar de peso. Sin embargo, señaló que se mantiene firme por su deseo de sentir bienestar y cuidarse para su hija.

“Hay días que voy muy bien y hay otros días que me cuesta mucho trabajo, porque hay cosas que me gustan mucho y tienen mucho puntos”, indicó Adamari para explicar el empeño que le ha puesto a su intención de bajar de peso.

Aunque apenas suma unas semanas del inicio de su dieta, la actriz ya muestra los resultados y sus seguidores así lo confirman al brindarle su apoyo con comentarios positivos en su publicación.

“Holaaaa ya se nota tu esfuerzo y te ves muchísimo más hermosa de lo que eres, espectacular. Felicitaciones”, “Éxito, que te pongas más sana y hermosa”, “Te ves muy bien, la verdad yo si he visto un cambio enorme en ti”, fueron algunos de miles de mensajes que dejaron sus fans, llenos de recetas y palabras alentadoras para que continúe el reto.