Este es el verdadero dueño del corazón de Paulina Peña

View this post on Instagram

Mis 24 empezaron divinamente. Me siento tan feliz de tener a gente que me quiere y que me lo hacen saber en este día. Me van a faltar horas para agradecer a todos por sus buenos deseos. Soy muy feliz. Fue un año lleno de retos, crecimiento, miedos, festejos, risas, pero sobre todo de fortaleza interna. Me siento contenta, me siento fuerte, sigo descubriendo quien soy y que quiero todos los días, estoy tratando de llevar este viaje lo más feliz que puedo! No tengo más que agradecimiento ante el universo, a la vida en sí. Teniendo tantas personas preciosas en el cielo que se que me festejan desde allá y tendiendo aquí una familia de sangre y una escogida que completa cada parte de mi alma. Estoy abierta a todo y estoy emocionada por ver que me regala la vida , hoy en día se que nada es coincidental y todo tiene su razón de ser , me hace feliz saber que me queda una vida para aprender . Gracias gracias siempre por tanto amor ♥️🙏🏻