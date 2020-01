Fernando Carrillo dice que la madre de su hijo “tiene dos novios” y mantiene su posición de no pagar la pensión

El actor Fernando Carrillo continúa en su lucha por obtener la visa americana para poder acudir al juicio en el que ha sido demandado por la madre de su hijo.

En una entrevista con Ventaneando, el venezolano sostuvo que no está dispuesto a seguir pagando por la pensión de su hijo. Asegura que Margiolis Ramos se ha aprovechado de su dinero desde que nació su pequeño.

“Yo dije que no iba a pagar más porque me han abusado durante 10 años de mi vida. Han abusado del niño durante 10 años de su vida. Apenas a los 9 años lo llevaron al dentista por primera vez porque tenía una capa de sarro de casi 5mm”, explicó.

El consulado de Estados Unidos ya le negó la visa en una oportunidad porque Fernando dio positivo a las pruebas de marihuana, que según indica son producto de una dosis medicinal. De allí que continúa intentando obtener la acreditación para viajar a ese país.

“Yo lo único que quiero es ir y ver al juez y decirle no estoy de acuerdo con este dictamen de usted. Me gustaría que lo revisáramos y lo que me toque hacer o pagar lo pagaré pero que me lo diga el juez en mi cara y yo también expresarle mi opinión en su cara”, indicó.

Fernando Carrillo despotricó de la madre de su hijo.

Además agregó que a Ramos le gusta llamar la atención en televisión y hablar mal de él. “Eso es lo más emocionante para ella en el mundo, salir en televisión es como que wao, ganarse un Óscar”, aseveró.

La calificó como “interesada” y “arribista” y reveló que la mujer sostiene una relación con dos hombres a la vez.

“Tiene dos novios. Willy Banfi en Argentina, multimillonario, y Alfonso no sé cómo se llama es su novio casado en Miami. Ahí lo tengo todo con investigadores privados. No estoy diciendo una mentira. Qué bien por ella. La mayoría de los hombres tiene 2 y 3 novias. Qué tiene de malo que las mujeres también tengan 2 novios”, aseveró.