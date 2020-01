Ellos son los ganadores de los premios SAG Awards 2020

Seguimos con la temporada de premios rumbo a la entrega del Óscar que se llevará a cabo el 9 de febrero. Y la noche de ayer se realizaron los SAG, un reconocimiento que se da a los actores por parte de su mismo gremio. Hau que resaltar que aunque este galardón puede darnos una idea de lo que veremos en los premios de la Academia, los últimos dos años, la cinta ganadora del SAG al mejor elenco no terminó llevándose el Óscar a la mejor película, fue el caso Black Panther el año pasado y Tres anuncios por un crimen en 2018.

CINE

Mejor elenco

Parasite

Mejor actriz

Renée Zellweger – Judy

Mejor actor

Joaquin Phoenix – Joker

Mejor actriz de reparto

Laura Dern – Marriage Story

Mejor actor de reparto

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Mejor actuación en conjunto

Avengers: Endgame

TELEVISIÓN

Actor miniserie

Sam Rockwell – Fosse/Verdon

Mejor actriz de miniserie

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Actor serie de drama

Peter Dinklage – Game of Thrones

Actriz serie de drama

Jennifer Aniston – The Morning Show

Actor serie de comedia

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Actriz serie comedia

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Elenco serie de drama

The Crown

Elenco serie comedia

The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actuación en conjunto

Game of Thrones