Millie Bobby Brown impactó en lujoso traje Louis Vuitton en los SAG Awards

Millie Bobby Brown está creciendo y así lo demostró en la alfombra plateada de los Premios del Sindicato de Actores (SAG) este domingo 19 de enero. La actriz, de 15 años, fue una de las mejor vestidas de la noche con un lujoso traje en el que se veía angelical.

La estrella de Stranger Things derrochó glamour en un impecable vestido blanco Louis Vuitton con una abertura que dejaba ver el pantalón que usó a juego. Además, el conjunto tenía un escote y llevaba un pequeño ramillete.

Asimismo, la interprete de Eleven en la exitosa serie de Netflix, completó el look andrógino con un collar de diamantes, un reloj plateado, un anillo Etincelle de Cartier y zapatos color marfil; según detalló Daily Mail. Finalmente, optó por dejar su cabello suelto y un maquillaje muy natural.

Sobre su estilo, Millie aseguró a People TV que era “todo lo que quería”.

"Definitivamente quería ir por un aspecto más masculino, pero muy femenino y lo obtuvieron a la perfección, como siempre", destacó. Igualmente, señaló que tanto ella como el resto del elenco de la serie están listos para rodar la cuarta temporada.

The talented and stunning Millie Bobby Brown talks fashion, personal growth and the emotions of wrapping season 3 of Stranger Things. #sagawards pic.twitter.com/7YmQAQF8Sy

