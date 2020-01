Foros independientes dan la batalla en Guadalajara

Promotoras y foros independientes tendrán en este año una fuerte competencia, en especial de las grandes empresas de entretenimiento en el país, como Ocesa o Zignia Live.

Por ahora, su gran fuerza radica en traer artistas que están en pleno crecimiento, y que aún no han visitado México.

Bismarck GDL cumplirá un año de vida, el próximo mes de febrero y se ha posicionado como una plataforma para talentos emergentes y que empiezan a generar atención en el resto del mundo.

“En términos de artistas en la ciudad ha sido un año bueno, porque hemos traído cosas interesantes. La ciudad sigue estando difícil, porque hay más de oferta de shows, y la gente no puede gastar tanto en shows. Hemos traído muchas cosas que no hubieran venido a la ciudad, si no hubiera sido por nuestro trabajo”, señaló Rodrigo Palencia, socio del foro en Guadalajara.

Con una experiencia como promotor con Mousiké, fueron los primeros en traer a Tame Impala y Foster the People al país y ahora están dispuestos a conquistar otro segmento de melomanos.

“Al final, entendemos que no vamos a competir con los monstruos, ya entendimos la dinámica que tenemos que hacer; es decir, empezarnos a fijar en cosas que ellos aún no se fijan. Por ejemplo, con el Festival Akampa, traemos las cosas que aún no buscan ellos y la gente conoce. Luego pasa que se empiezan a acercar a los artistas, y los llevan a los grandes festivales”.

Rodrigo Palencia agregó: “La escena está evolucionando, la gente invierte cada vez más en conocer nuevos proyectos. El hecho de que la escena esté creciendo en festivales, es bueno y malo a la vez, porque los festivales, de alguna manera, están matando a los promotores pequeños, a los venues (foros) pequeños y a los festivales pequeños por el alto costo que pagan a los artistas”.

Bismarck GDL tiene capacidad para 600 personas, aproximadamente, y tiene como objetivo impulsar proyectos nacionales e internacionales que no son tan conocidos.

“Siempre me ha gustado la competencia, porque te hace ser mejor. Nunca me gusta ver lo que hacen los demás, pero sé es buena que exista. Queremos darle un giro más electrónico al lugar”, finalizó Rodrigo Palencia.

Lo que viene

22 de enero: Kamasi Washington

31 de enero: Girls Girls presenta: Ellen Allien

1 de febrero: D-Nox & Beckers

14 de febrero: Littles Jesus