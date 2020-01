La primera edición de los Spotify Awards estará a cargo de Danna Paola y Luisito Comunica

View this post on Instagram

La primera entrega de los #SpotifyAwards se celebrará el próximo 5 de marzo en el @auditoriomx y @dannapaola será una de las principales anfitrionas de dicho evento, en donde estara acompañada de @luisitocomunica , @francoescamillaoficial y @angela_aguilar_ 🌟🎶🌟🎶🌟