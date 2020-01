Las fotos del antes y después de Fernando Carrillo

View this post on Instagram

CUMPLEAÑERO DE HOY Fernando Carrillo (Caracas,6 de enero de 1966). El gran actor,modelo y cantante venezolano. Muchas felicidades ! #FernandoCarrillo #actorvenezolano #RCTV #MansiondeLuxe #1986 #Abigail #1989 #Venevision #Pasionaria #1990 #Lamujerprohibida #1991 #telenovela #felizcumpleaños