Pablo Lyle deberá quedarse en Estados Unidos: juez le niega viajar a México

La jueza Marlene Fernandez-Karavetsos negó a la defensa de Pablo Lyle el permiso solicitado para que el actor pudiera regresar a México. La decisión se conoció este miércoles 22 de enero, una semana después de conocerse el cambio de juez en el caso que se le sigue por la presunta comisión de homicidio involuntario.

Lyle es señalado por la Fiscalía de ser responsable de la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, ocurrida el 31 de marzo de 2019. Tras un incidente de tránsito, el actor mexicano, de 32 años, golpeó a Hernández, quien falleció días después.

Los abogados del actor, famoso por su participación en telenovelas como Mi Adorable Maldición, solicitaron al tribunal de la causa un permiso especial para que Pablo Lyle se reuniera con su familia en México. Sin embargo, la jueza rechazó esta petición.

After the Judge announced her decision on the motion at the center of this morning’s hearing the defense asked if Pablo Lyle could be allowed “roaming” status w/ continued GPS monitoring. That the Judge granted. Happening now 👇defense attorney Bruce Lehr post-hearing interview. https://t.co/27gprtfl4L pic.twitter.com/sWi5y3MpBZ

— Christina Vazquez (@CBoomerVazquez) January 22, 2020