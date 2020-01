Ingrid Coronado revela el infierno que vivió en Venga la alegría

Hace más de un año que Ingrid Coronado dejó la televisión, al salir del programa Venga la alegría de Tv Azteca.

Ingrid Coronado causa polémica al aparece en programa de Televisa La conductora de 45 años de edad participó en un programa a lado de Adrián Uribe

A través de su canal de YouTube, la conductora contó lo difícil que fue estar los últimos días en la emisión matutina y explicó el porqué no ha regresado a la televisión.

En el video Ingrid reconoció que el último año en Venga la alegría fue muy difícil y doloroso, razón por la que renunció pues ya no soportaba fingir una sonrisa en un programa donde ya no se sentía cómoda. Además reveló que llegó un momento en el que lloraba cuando sonaba la alarma para ir a trabajar, o que en los cortes comerciales, se escondía en el baño a llorar.

“No puede ser que esté en un lugar donde soy tan infeliz, no estoy en condiciones de seguir haciendo este trabajo, pues entonces, ahora sí que con todo el dolor, con todo el terror y miedo que ustedes se podrán imaginar, tomé la decisión de salir de ese programa”, aseguró.



También aceptó que ha tenido tentadoras ofertas de otras televisoras, pero que no quiere regresar a lo que hizo durante 19 años.

Además que descubrió otra etapa de su persona.

“Después de salir de la televisión me doy cuenta que soy mucho más creativa, me despierto contenta, me despierto animada. La vida me ha traído a personas que son realmente increíbles”, aclaró.

Aquí el video completo:

Gracias a todos los que asistieron. Si te perdiste mi video en vivo de hoy no hay problema puedes verlo en el siguiente link:https://t.co/xXhKYFrW02 — Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronado) January 22, 2020

