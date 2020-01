The Witcher: Nightmare of the Wolf: la nueva película animada de Netflix basada en la serie

La historia del solitario cazador de monstruos Geralt de Rivia (Henry Cavill) será presentada esta vez en una versión animada. Los rumores fueron confirmados por Netflix, como parte de los proyectos de la compañía de streaming para este 2020.

La plataforma estadounidense, que cuenta con más de 158 millones de clientes alrededor del mundo, mostrará nuevos relatos sobre el protagonista, su mundo medieval y oscuro, conocido en la primera temporada.

La película de animé "The Witcher: Nightmare of the Wolf" (Pesadilla del Lobo), estará a cargo de la misma creadora de la serie de Netflix, Lauren Schmidt Hissrich. El guión es de Beau DeMayo, también del equipo de la serie.

Tal y como lo apunta Netflix en su cuenta de Twitter, la nueva apuesta animada estará en manos de los estudios surcoreanos Studio Mir, recordados por su trabajo en The Legend of Korra.

“Los rumores son ciertos. ¡Se está preparando una nueva historia de The Witcher! La película de animé, The Witcher, Nightmare of the Wolf nos llevará de vuelta a una nueva amenaza que enfrenta el continente", señala Netflix.

