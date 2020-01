Roman Griffin Davis hace de las suyas en Jojo Rabbit

Los nazis han sido parodiados en pantalla desde principios de la década de los cuarenta, cuando todavía eran una gran amenaza mundial. Como alguna vez lo dijo Mel Brooks: “Si puedes reducir Hitler a algo risible, ya ganaste” y eso se observa en la nueva cinta de Taika Waititi: Jojo Rabbit.

Roman Griffin Davis, protagonista de la cinta hace su primer papel profesional en el cine junto a Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, entre otros actores.

Como parte de su preparación, Davis investigó la Hitler Youth (Juventud de Hitler), la organización creada por primera vez en 1922 para adoctrinar a niños y adolescentes en la ideología nazi, y entrenarlos para ser a final de cuentas herramientas de guerra.

Eso le dio un sentido de cuán oscura era la realidad del mundo de Jojo, sin importar qué tanto quiere que sólo sea una aventura gloriosa, como le gustaría que fuera a cualquier niño de diez años.



¿Qué representa hacer una presentación con esta cinta?

— Fue todo un reto, porque sabía que quería actuar, pero nunca imaginé que comenzaría de esa manera, a veces le digo a mi hermano gemelo que me pellizque para saber si todo es una realidad [risas].

Muchos me dicen que interpretar el papel principal de Jojo Rabbit fue algo tremendo, pero yo estaba asustado después de los dos primeros 'Heil Hitlers' que hice durante el rodaje. Además saber que fui elegido entre mil personas, pues algo debo tener [risas].

¿Cómo combinar la escuela con un trabajo tan peculiar?

— Tengo 12 años y aún me falta mucho por hacer en la escuela, y eso me lo recuerdan mis padres a cada momento [risas].

Cuando esta aventura de trabajar en la industria del cine, lo primero que le dije a mi mamá fue '¿puedo conseguir un agente?'. No puedo salirme de la escuela, porque es parte de este aprendizaje que necesito, pero también quiero hacer muchas cosas en el cine.

Llamar la atención en cinta independiente y con ese elenco, ¿te asustó?

— Lo veo como algo natural, y conocí a grandes actores que me brindaron de muchos tips para hacer mi trabajo. No me asustó, pero si me impresionó porque cada quien tiene su manera de trabajar pero me trataron muy bien como si fuera parte de la familia.

Tengo muchas ganas de poder hacer películas que tengan un mensaje importante, que sean relevantes para el día de hoy y que sean una especie de enseñanza para las personas.



¿Cómo tomaste las nominaciones en los Globos y SAG?

— Que de alguna manera comencé bien y eso me motiva para continuar contando historias importantes.

¿Qué te genera mencionar el nombre de Hitler?

— Lo que los nazis les hicieron a los niños fue espantoso. Así que espero que esta película le vaya a recordar a la gente lo que sucedió en la Alemania nazi, con un tipo de historia diferente a lo que hayas visto antes.

Lo que más me gusta de la película es que a pesar de que es acerca de un tema muy serio, es mostrado a través del humor y la comedia

¿Cómo recordarás al personaje de Jojo?

— Jojo fue un gran reto. Es un chico tierno que no sabe bien a bien de lo que está hablando. Está buscando algo en los nazis que le hace falta en su vida.

Su padre lo abandonó y su mama está ocupada con cosas de las que no habla, así que no tiene a nadie excepto a su amigo imaginario, y piensa que el único que le podría ayudar en realidad es Hitler.

De qué trata

Jojo Rabbit Betzler (Roman Griffin Davis) es un solitario niño alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su mundo puesto patas arriba cuando descubre que su joven madre Rosie (Scarlett Johansson) esconde en su ático a una niña judía (Thomasin McKenzie). Con la única ayuda de su mejor amigo imaginario, un niño un poco idiota, Jojo deberá enfrentarse a su ciego nacionalismo.

Nominaciones al Óscar

Seis nominaciones al Óscar: Mejor película, Mejor actriz de reparto, Mejor guión adaptado, Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de producción y Mejor montaje.