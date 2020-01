Geraldine Bazán hace grosería a reportera de Suelta la Sopa

Pero qué momento tan desagradable pasó una reportera del programa de espectáculos Suelta la Sopa luego que Geraldine Bazán la ignorara durante un evento.

Todo sucedió durante la presentación en Nueva York de la cinta Los Leones, que la mexicana protagoniza y filmó en República Dominicana.

La actriz fue abordada por la prensa para hablar acerca de su trabajo, su personaje y la producción, pero también sobre su vida privada. Y aunque Bazán estuvo siempre dispuesta con los medios de comunicación, cuando la reportera de Suelta la Sopa quiso hablar con ella, la ignoró totalmente.

En el video se ve a la periodista Greydis Gil acercarse a la actriz y hacerle una pregunta, sin embargo, Geraldine pasó de largo y la dejó hablando sola.

La reportera expresó cómo se sintió después del desplante de Geraldine.

A mi me pareció un desplante feo e innecesario aunque no lo tomo personal. Si no quiere dar entrevista que no nos inviten al evento entonces.

Los leones se estrenó en Estados Unidos el 24 de enero y es la secuela de la cinta Qué león.

