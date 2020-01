Jennifer Aniston pegó tremendo susto a fans que visitaban el set de “Friends” (Video)

La actriz Jennifer Aniston aprovechó su visita a los estudios Warner Bros para pasar por el set de la cafetería Central Perk de la serie Friends y compartir con los fanáticos.

La recordada “Rachel” de la comedia más famosa de los últimos años se divirtió a lo grande asustando a los turistas que paseaban por la instalaciones. La reacción de los fans fue realmente graciosa.

Warner Bros ofrece un tour en sus instalaciones para que los asistentes se tomen fotos en el sillón marrón donde los amigos compartían sus charlas para hacerse una foto. En ese momento, Jennifer los sorprendía con alguna frase mientras ellos respondieron con saltos y gritos.

“¿Esto es real?, ¿No estoy soñando?, ¿En verdad eres tú, no es una máscara?” fueron algunas de las preguntas que le hicieron a la protagonista de la serie “The Morning Show”.

Las chicas que vivieron esta inesperada experiencia luego fueron invitadas al programa de Ellen DeGeneres.

Aniston presentó el show este viernes 24 de enero a petición de la presentadora. “En realidad, Ellen me pidió que condujera el show durante mi entrevista con ella hace unos meses atrás y por supuesto dije que sí, porque somos amigas. Es decir, aun no había ganado mi premio en los SAGS, pero bueno…”, dijo la actriz.

Jennifer Aniston recibió el galardón como Mejor Actriz por la serie “The Morning Show” en la entrega de los premios del Sindicato de Actores, celebrada el pasado domingo.

“Es que tú no puedes decirle que no a Ellen, obviamente, quiero decir yo traté, traté muchas veces. Esa es la razón por la que estoy aquí”, confesó.

Jen usó la oportunidad para ventilar algunos secretos de la animadora, entre ellos que Ellen compra casas porque está huyendo de la ley y que su verdadero nombre no es Ellen sino Sherry.

I can't believe Jennifer Aniston spilled all of my secrets, when I've never told a single person that she attends Furry conventions. pic.twitter.com/8GxLAudrSb

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 24, 2020