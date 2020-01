Kendall Jenner maltrata a su perro y es cuestionada por sus fans

La modelo y socialité Kendall Jenner está siendo cuestionada en las redes sociales por sus fans porque recientemente fue captada paseando a su perro por Los Ángeles con un collar estilo Prong con el que la mascota sufre de maltrato.

El collar se caracteriza por poseer unas gruesas piezas de metal en formas de dientes que suelen incrustarse en el cuello del perro al ser tenzado por la cadena con la que lo sostiene. Esto generó polémica, pues el uso de este collar es considerado como maltrato animal, pues solo suele ser usado por quienes realizan entrenamientos con perros agresivos.

Los fans y usuarios de las redes señalaron duramente a Kendall por considerar que hace un uso inconsciente de este particular accesorio solo para salir de paseo con su mascota y amigos.

"Ese collar no debe ser usado para sacar a pasear a un perro", "No me parece justo que haga eso", "Me parece muy mal", fueron algunas de las reacciones de los usuarios del mundo 2.0 quienes acusan y señalan a la joven que pertenece al clan Kardashian-Jenner, sobre esta acción de la que aún no ha dado sus declaraciones.

KENDALL Jenner has been slammed by animal lovers for using a "cruel" dog collar that risks "pain and suffering". animal charities have urged dog owners not to use them, claiming they risk "injury, pain and suffering" to pets. pic.twitter.com/9stSH7TKTD

— Lilian Chan (@bestgug) January 22, 2020