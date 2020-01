Courtney Cox publicó foto inédita de la “última cena” del elenco de 'Friends'

Courtney Cox conmovió a sus seguidores en Instagram este jueves al compartir una fotografía nunca antes vista del elenco de 'Friends' el día en el que terminaron de de grabar la serie.

En la imagen, aparece Cox junto al resto de sus ‘amigos’ Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. El grupo rodea una mesa repleta de la comida y bebida que comería unido por última vez.

“La última cena’ antes de grabar "The Last One" el 23 de enero de 2004”, escribió la actriz en el legendario TBT (Throwback Thursday) o jueves del recuerdo.

La instantánea causó inmediato furor en sus compañeros de reparto, personalidades de la farándula y fanáticos. En menos de 24 horas la publicación llegó a casi 3 millones de “likes” y más de 30,000 comentarios.

Aniston respondió a la postal de recuerdo con emojis llorando, mientras los seguidores de la producción lamentaron que acabara.

“Dejen de molestarnos y haz que esto vuelva a suceder”, “¡No estoy llorando!” y “Esto me pone muy triste. Recuerdo cuando me enteré que no saldría más”, fueron algunas reacciones.

Actores de ‘Friends’ siguen siendo amigos

El primer episodio de ‘Friends’ salió al aire en 1994 y reunió a los actores para diez temporadas durante diez años. A 25 años de su estreno, todavía es una de las series más populares.

Lo más sorprendente después de casi tres décadas es que los integrantes del cast aún mantienen una relación cercana. Constantemente, suben a sus redes retratos de salidas juntos o se capturan cada vez que se encuentran.

El pasado mes de octubre, la intérprete de Rachael se abrió una cuenta en Instagram y la inauguró con la mejor foto posible: una selfie con todo el reparto.

“Y ahora somos AMIGOS en Instagram también. Hola, Instagram”, destacó Aniston en su primer post.

