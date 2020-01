¿De qué tratarán los 4 nuevos libros de Harry Potter?

La escritora J.K Rowling ha estado tramando algo en secreto para los fans de Harry Potter. Sin embargo, el portal Wizarding World ha revelado el misterio: se están cocinando 4 libros más de la saga de magia más famosa de estos tiempos.

La información ha despertado el interés de millones de fanáticos que esperaban con ansiedad nuevas noticias de la historia del “niño que vivió”.

Después del final de las 8 películas de la saga, con “Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1 y 2”, J.K. Rowling dio por concluido un universo fascinante de magia y aventuras.

Posteriormente, fueron estrenadas dos cintas que de cierta forma dieron continuidad a la trama: “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” y “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”. No obstante, una gran parte de los seguidores quedó insatisfecha con la historia de Newt Scamander.

La cuenta en Twitter de Wizarding World reveló que la escritora creará 4 libros digitales de no-ficción. Es decir, que no habrá una historia imaginaria en las novelas, ya que tratarán sobre el mundo de la magia.

Ever wondered where magic really came from? Introducing the Harry Potter: A Journey Through… non-fiction eBook shorts, adapted from the audiobook Harry Potter: A History of Magic and inspired by the @britishlibrary exhibition of the same name. https://t.co/bsp3X6QTMy pic.twitter.com/FDXIxUKlih

— Wizarding World (@wizardingworld) May 24, 2019