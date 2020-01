Príncipe Carlos “le echará una manito” a Harry para reiniciar su vida lejos de la realeza

View this post on Instagram

El Palacio de Buckingham informó este sábado que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle ya no seguirán usando el título de Su Alteza Real y no recibirán financiamiento público, pues han dejado de ser miembros activos de la familia real. El domingo, el duque de Sussex rompió su silencio para hablar sobre la decisión que tomó junto a su esposa, Meghan Markle, de apartarse de sus funciones como miembros sénior de la familia real británica. Según Harry, este cambio de vida es un "acto de fe". En un discurso ofrecido en un evento social, Harry quiso dejar claro que Meghan y él no se están marchando. "Reino Unido es mi hogar y un lugar que amo, eso no cambiará nunca", declaró. Harry, como hijo del príncipe Carlos y nieto de la reina Isabel II, es el sexto en la línea de sucesión del trono británico. #BBCMundo #HarryyMeghan #principeHarry #MeghanMarkle #familiarealbritanica #casareal #ReinoUnido @sussexroyal