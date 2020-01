Salma Hayek pide disculpa por recomendar libro "racista" que no ha leído

La actriz y productora mexicana, Salma Hayek tuvo que disculparse con sus seguidores luego de recibir muchas criticas en redes sociales por recomendar el libro "American Dirt" de Jeanine Cummins.

A través de un comunicado tanto en español como en inglés, Hayek explicó que no era su intención promover un libro que tanto rechazo ha generado.

“No tengo un juicio sobre el libro porque no lo he leído y de seguro las intenciones de Oprah eran buenas. Pero ustedes se merecen que yo me informe mejor antes de apoyar cualquier cosa en mi Instagram”, indicó en un comunicado la mexicana.

La popular presentadora estadounidense, Oprah Winfrey ha enviado mediante su club de lectura, el libro "American Dirt" a varios famosos quienes postearon el libro en sus redes.

Hayek fue una de esas personas quien recomendó el libo en su cuenta de Instagram, pero que posteriormente borró por los malos comentarios.

“Ayer subí un mensaje sobre un libro, mismo que ya quité de mi Instagram. Quiero decirles que cuando Oprah me envió esta selección de su club de libros, me emocioné al leer en la descripción que trataba sobre una mujer mexicana y me apresuré a compartir mi emoción con ustedes”, detalló para sus más de 12 millones de seguidores.

Agrego: “Confieso que no había leído el libro, ni esta estaba consciente de la controversia que ha generado. Quiero agradecerles a todas ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando. Eso significa que me conocen y me otorgaron el beneficio de la duda. Les pido una disculpa por hablar de algo sin haberlo experimentado o sin haberme informado mejor”.